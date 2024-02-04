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Kleine Rennsemmel für Carina

Kleine Rennsemmel für CarinaJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 04.02.2024: Kleine Rennsemmel für Carina

45 Min.Folge vom 04.02.2024Ab 12

Carina sucht nach einem kleinen und schnellen Auto für maximal 10.000 Euro. Jean Pierre und Sidney finden für sie unter anderem einen Polo GTI und einen Ford Fiesta ST. Carina freut sich über ihr Nürburgring-Fahrertraining im Manhart MHR M1.

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