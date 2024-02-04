Folge vom 04.02.2024
Kleine Rennsemmel für CarinaJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 04.02.2024: Kleine Rennsemmel für Carina
45 Min.Folge vom 04.02.2024Ab 12
Carina sucht nach einem kleinen und schnellen Auto für maximal 10.000 Euro. Jean Pierre und Sidney finden für sie unter anderem einen Polo GTI und einen Ford Fiesta ST. Carina freut sich über ihr Nürburgring-Fahrertraining im Manhart MHR M1.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1