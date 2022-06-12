Folge vom 12.06.2022
Funcar mit mindestens 200 PSJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 12.06.2022: Funcar mit mindestens 200 PS
43 Min.Folge vom 12.06.2022Ab 12
Eddy sucht den totalen Spaßwagen für maximal 15.000 Euro. Das Auto soll ein Zweitürer sein und über 200 PS haben. Jean Pierre und Sidney finden für ihn einen Golf GTI, einen Mazda RX8 und ein Audi TT Coupé. Jetzt muss sich Eddy entscheiden.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1