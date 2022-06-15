Folge vom 15.06.2022
Familienkombi für 6.000 EuroJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 15.06.2022: Familienkombi für 6.000 Euro
43 Min.Folge vom 15.06.2022Ab 12
Der Zuschauer und junge Vater Björn braucht einen Familienkombi für unter 6.000 Euro. Die PS Profis Jean Pierre Kraemer und Sidney Hoffmann machen sich sofort auf die Suche für die junge Familie und finden einen alten Buckelvolvo von 1966.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1