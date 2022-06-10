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80er Jahre-Sportwagen

80er Jahre-SportwagenJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 10.06.2022: 80er Jahre-Sportwagen

45 Min.Folge vom 10.06.2022Ab 12

In jeder Sendung sucht Jean Pierre Kraemer, der Auto-Profi, mit seinem Team einen passenden Gebrauchtwagen für einen Zuschauer. Sie geben wertvolle Tipps, verraten Tricks der Verkäufer und beweisen, dass man gute Gebrauchtwagen günstig kaufen kann.

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