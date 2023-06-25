Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kultautos für wenig Geld

Kultautos für wenig GeldJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 25.06.2023: Kultautos für wenig Geld

15 Min.Folge vom 25.06.2023Ab 12

Student Tim sucht ein Kultauto für 1.500 Euro, an dem er basteln kann. Jean Pierre und Sidney finden für ihn einen VW Käfer, einen Citroen 2CV und einen Trabi. Herauszufinden gilt noch, wie viel man in diese günstigen Wagen weiter investieren muss.

Alle verfügbaren Folgen