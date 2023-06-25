Folge vom 25.06.2023
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 25.06.2023: Kultautos für wenig Geld
Folge vom 25.06.2023
Student Tim sucht ein Kultauto für 1.500 Euro, an dem er basteln kann. Jean Pierre und Sidney finden für ihn einen VW Käfer, einen Citroen 2CV und einen Trabi. Herauszufinden gilt noch, wie viel man in diese günstigen Wagen weiter investieren muss.
Genre:Reality, Auto, Dokusoap
12
