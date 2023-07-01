Folge vom 01.07.2023
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 01.07.2023: HotRod mit Stargast Alex Wesselsky
Jean Pierre hat Urlaub, aber Sidney hat einen neuen Auftrag bekommen. Er soll für Heiko einen HotRod besorgen. Auch Alex Wesselsky ist von Heiko beauftragt worden. Sie finden einen Ford Modell A, einen Ford Modell B und einen Pontiac Le Mans.
