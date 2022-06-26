Zum Inhalt springenBarrierefrei
Generation Golf für Kai

Generation Golf für Kai

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 26.06.2022: Generation Golf für Kai

45 Min.Folge vom 26.06.2022Ab 12

Der 23-jährige Lehramtsstudent Kai möchte einen Golf, nur hat er noch nicht entschieden, welchen. Er kann maximal 7.000 Euro für den Wagen ausgeben, am liebsten sogar weniger. Jean Pierre und Sidney machen sich auf die Suche nach dem richtigen Golf.

