Folge vom 26.06.2022
Generation Golf für KaiJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 26.06.2022: Generation Golf für Kai
45 Min.Folge vom 26.06.2022Ab 12
Der 23-jährige Lehramtsstudent Kai möchte einen Golf, nur hat er noch nicht entschieden, welchen. Er kann maximal 7.000 Euro für den Wagen ausgeben, am liebsten sogar weniger. Jean Pierre und Sidney machen sich auf die Suche nach dem richtigen Golf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1