Die Pythonjäger - Einsatz in den Everglades
Folge vom 11.12.2020: Ehrensache!
44 Min.Folge vom 11.12.2020Ab 12
Im äußersten Südosten der USA richten eingeschleppte Tigerpythons einen Riesenschaden an. Während der letzten 10 Jahre hat sich der Bestand der Würgeschlangen sogar verdreifacht. Experten gehen von insgesamt 300.000 Tieren aus - eine verheerende Bedrohung für Floridas Fauna! Für Schlangenjäger Dusty Crum und seine Kollegen ist es daher eine Frage der Ehre, sich für den Artenschutz in den Everglades zu engagieren. Heute bekommen es die erfahrenen Spezialisten mit einem 5 Meter großen Monsterpython zu tun, der unzählige heimische Säugetiere auf dem Gewissen hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Natur, Abenteuer, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.