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Die Pythonjäger - Einsatz in den Everglades

Arme Schweine

DMAXFolge vom 11.09.2020
Arme Schweine

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Die Pythonjäger - Einsatz in den Everglades

Folge vom 11.09.2020: Arme Schweine

44 Min.Folge vom 11.09.2020Ab 12

Dusty Crum und sein Team brechen mit ihrem Truck zum Lake Kissimmee auf, denn in der Nähe des Sees wurde angeblich eine Würgeschlange gesichtet. Tigerpython-Weibchen legen im Frühjahr bis zu hundert Eier ab - und in Florida finden die Reptilien optimale Bedingungen vor. Die invasive Spezies könnte sich in der Region rasend schnell ausbreiten und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen. Das wollen Dusty und seine Mitstreiter verhindern. In der Dunkelheit machen sich die erfahrenen Schlangenjäger auf die Suche nach dem nachtaktiven Tier.

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