Die Pythonjäger - Einsatz in den Everglades
Folge vom 11.09.2020: Arme Schweine
44 Min.Folge vom 11.09.2020Ab 12
Dusty Crum und sein Team brechen mit ihrem Truck zum Lake Kissimmee auf, denn in der Nähe des Sees wurde angeblich eine Würgeschlange gesichtet. Tigerpython-Weibchen legen im Frühjahr bis zu hundert Eier ab - und in Florida finden die Reptilien optimale Bedingungen vor. Die invasive Spezies könnte sich in der Region rasend schnell ausbreiten und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen. Das wollen Dusty und seine Mitstreiter verhindern. In der Dunkelheit machen sich die erfahrenen Schlangenjäger auf die Suche nach dem nachtaktiven Tier.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Natur, Abenteuer, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.