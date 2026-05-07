Die Realitystar Academy
Folge 10: Kampf der Königinnen
49 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Das Fach Deutsch steht auf dem Stundenplan - doch ein unerwarteter Plot Twist wirbelt den Klassenraum durcheinander. Zwei Reality-Rookies prallen im Clinch aufeinander und eine andere Studentin steht kurz davor, das Handtuch zu werfen. Während das Konfetti auf der rauschenden Geburtstagsparty durch die Luft wirbelt, sorgt ein überraschender Kuss zwischen den Studierenden für Aufregung. Und in der Nacht zeigt sich, dass es in der Academy auch ohne Boom Boom Room ganz schön deep werden kann.
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Die Realitystar Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Madame Zheng Production GmbH & © Season 1: Joyn