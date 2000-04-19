Die Rettungsflieger
Folge 3: Spiel mit dem Leben
46 Min.Folge vom 19.04.2000Ab 12
Die Rettungsflieger freuen sich auf den Feierabend: Maren ist mit Anton verabredet, Alex mit Freundin Elke, Thomas mit seinen Kindern und Wollcke mit seinem Schrotthändler. Gerade als sie sich abmelden wollen, geht noch ein Alarm ein: Sportunfall im Eishockeystadion. Ein junger Spieler hat bei einem relativ harmlosen Sturz das Bewusstsein verloren. Maren entdeckt schnell eine Verletzung an seinem Kopf, die schon älter ist. Der Coach macht sich schwere Vorwürfe, denn er weiß, dass er den Jungen unter diesen Umständen nicht hätte aufs Eis schicken dürfen. Und für die Rettungsflieger beginnt der Feierabend wieder mal später als erwartet.
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH