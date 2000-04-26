Die Rettungsflieger
Folge 4: Außer Kontrolle
46 Min.Folge vom 26.04.2000Ab 12
Zwei Tierschützer verfolgen mit ihren Motorrädern einen windigen Tierhändler. Der gerät ins Schleudern und stürzt mit lebendiger Fracht ins Hafenbecken. Als die Rettungsflieger eintreffen, ist der Fahrer schon geborgen. Maren versorgt ihn, während Alex dank seiner Umsichtigkeit einer Schar kleiner Welpen das Leben retten kann. Zurück im Rettungszentrum erfährt Thomas, dass sich seine Schwiegermutter einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hat und Ute sofort zu ihr gereist ist. Jetzt muss er sich um Kinder und Haushalt kümmern. Alex hat auch nichts zu lachen: Elke überlegt, einen Job in Paris anzunehmen. Nur für Wollcke ist heute ein Glückstag.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rettungsflieger
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH