Die Rettungsflieger
Folge 1: Das Kind im Brunnen
Stabsärztin und Generaltochter Dr. Ilona Müller übernimmt die Urlaubsvertretung für Maren. Sie ist noch nie für die Rettung geflogen, tritt dafür um so resoluter auf und ist der Meinung, sofort das Regiment übernehmen zu können. Da ist sie allerdings bei Alex, Thomas und Wollcke an der falschen Adresse. Als sich Frau Dr. Müller während des ersten Einsatzes, bei dem ein junger Mann aus einem Baumwipfel gerettet werden muss, über das eigenständige Engagement von Thomas beschwert, dauert es nicht lange, bis Alex sie sich zur Brust nimmt: auch wenn sie noch so eine gute Ärztin ist, und wenn ihr Vater zehnmal General ist - ohne Teamgeist kann sie die Rettung vergessen. Und die zwei Männer machen es ihr natürlich auch nicht leicht: Wollcke übersieht sie, Thomas arbeitet ab sofort nur noch auf Befehl . Am nächsten Morgen versucht Ilona, mit einem Einstandsfrühstück die Wogen zu glätten. Doch die Männer haben keinen Appetit. Bei einem neuen, spektakulären Einsatz müssen sie allerdings feststellen, dass Ilona auch Mumm hat: Sie lässt sich kopfüber in ein tiefes Erdloch abseilen, um ein kleines Kind vor dem Ertrinken zu retten.
