Die Rettungsflieger
Folge 8: Allein gelassen
Der erste Einsatz des Tages führt die Rettungsflieger zu einem Mann mit schweren Brandverletzungen. Am Unglücksort, einem abgelegenen Waldstück, steht ein Auto in Flammen, und es ist zunächst nicht ersichtlich, wie es zu der Katastrophe kam. Nur eines scheint klar: eine große, enttäuschte Liebe muss der Auslöser für eine fatale Kurzschlussreaktion gewesen sein. Nicht weniger rätselhaft geht es bei den Rettungsfliegern selbst zu. Maren hat am Abend etwas vor, weiß aber noch nicht was. Alex dagegen scheint genau zu wissen, wie er seinen Feierabend gestalten wird, will es aber nicht verraten. Als sich schließlich Maren in Begleitung von Torsten und Alex mit Marens Schwester Kerstin im Arm vor einem Tanzlokal begegnen, fühlt sich Alex ertappt und Maren hintergangen - dabei beruht alles auf einem großen Missverständnis. Auf Irrwegen befindet sich auch Konstantin, ein Bulgare, der mit dem Zug erstmals nach Deutschland gereist ist, um seinen Sohn und dessen Familie zu besuchen. Der alte Mann verliert Adresse und Telefonnummer und muss die Nacht im Freien verbringen. Am nächsten Morgen wird er ohne Bewusstsein aufgefunden. Dank der Pfadfinderqualitäten von Alex können sie den alten Herrn direkt ans Ziel fliegen.
