Die Rettungsflieger
Folge 2: Durchgeknallt
Kein einziger Tag im Rettungszentrum geht spurlos an Alex, Ilona, Wollcke und Thomas vorüber. Doch es gibt die Tage, die es besonders in sich haben, und so einen Tag haben die Rettungsflieger heute zu überstehen. Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Insasse stirbt und der Fahrer mit einer Schockreaktion das Team voll und ganz fordert, setzt Ilona schwer zu. Sie muss noch lernen, damit umzugehen, nicht immer Leben retten zu können. Thomas versucht, ihr dabei zu helfen, was unwillkürlich zur ersten freundschaftlichen Annäherung zwischen den beiden führt. Schon beim nächsten Einsatz ist dann Thomas, Vater eines ungestümen Sohnes, sehr betroffen: Zwei Jungs haben in einem alten Kriegsbunker Handgranaten gefunden. Davon ist eine explodiert, bevor der eine Junge richtig in Deckung gehen konnte. Die Alarmmeldung "Unglück auf dem Henriettenhof" versetzt schließlich Wollcke in Panik: denn seine Iris, im dritten Monat schwanger und seither vom Gesundheits- und Ökowahn befallen, wollte sich heute auf dem Henriettenhof einen schönen Tag machen. Tatsächlich wurde ihre hochschwangere Freundin von einer Pferdekutsche erfasst. Alex fliegt die Freundin sofort in eine Klinik, die für Frühgeburten bestens ausgerüstet ist. Und Wollcke wird zum ersten Mal richtig bewusst, mit seiner Vaterschaft schon jetzt für einen neuen Menschen verantwortlich zu sein.
