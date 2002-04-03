Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rettungsflieger

Auf Knall und Fall

KultKrimiStaffel 6Folge 1vom 03.04.2002
Auf Knall und Fall

Auf Knall und FallJetzt kostenlos streamen

Die Rettungsflieger

Folge 1: Auf Knall und Fall

44 Min.Folge vom 03.04.2002Ab 12

Alex und Wollcke machen sich Sorgen um ihre Söhne. Iris will Richie mit auf Modeltour durch die ganze Welt schleppen, und Alex' Sohn Benni ist in Australien verunglückt. Wie immer hält das Team zusammen und findet eine Lösung, neben ihren Rettungseinsätzen. Nach ihrem ersten Einsatz wartet Katja, Bennis Mutter, im Rettungszentrum. Benni ist bei einem Flugzeugabsturz lebensgefährlich verletzt worden. Alex, selbst außer sich vor Sorge um seinen Sohn, versucht Katja zu beruhigen. Er verspricht, alles dafür zu tun, um sie nach Australien begleiten zu können. Eine Frau ist schwer verletzt zwischen ihrem Auto und der Garagenwand eingeklemmt. Der Hubschrauber will gerade abheben, da fährt Hauptmann Blank vor. Er ist das, was man unter einem "Kommisskopp" versteht. Doch schon beim ers-ten Einsatz ist er von der professionellen Routine des Teams und der ärztlichen Kompetenz Ilonas beeindruckt. Trotzdem - er passt nicht ins Team! Wollcke empfindet die raue Art des Hauptmanns als sehr störend. Vielleicht auch, weil ihn die Gedanken an seine Scheidung mit Iris bedrücken und er deshalb recht dünnhäutig ist.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Rettungsflieger
KultKrimi
Die Rettungsflieger

Die Rettungsflieger

Alle 11 Staffeln und Folgen