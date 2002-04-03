Die Rettungsflieger
Folge 1: Auf Knall und Fall
Alex und Wollcke machen sich Sorgen um ihre Söhne. Iris will Richie mit auf Modeltour durch die ganze Welt schleppen, und Alex' Sohn Benni ist in Australien verunglückt. Wie immer hält das Team zusammen und findet eine Lösung, neben ihren Rettungseinsätzen. Nach ihrem ersten Einsatz wartet Katja, Bennis Mutter, im Rettungszentrum. Benni ist bei einem Flugzeugabsturz lebensgefährlich verletzt worden. Alex, selbst außer sich vor Sorge um seinen Sohn, versucht Katja zu beruhigen. Er verspricht, alles dafür zu tun, um sie nach Australien begleiten zu können. Eine Frau ist schwer verletzt zwischen ihrem Auto und der Garagenwand eingeklemmt. Der Hubschrauber will gerade abheben, da fährt Hauptmann Blank vor. Er ist das, was man unter einem "Kommisskopp" versteht. Doch schon beim ers-ten Einsatz ist er von der professionellen Routine des Teams und der ärztlichen Kompetenz Ilonas beeindruckt. Trotzdem - er passt nicht ins Team! Wollcke empfindet die raue Art des Hauptmanns als sehr störend. Vielleicht auch, weil ihn die Gedanken an seine Scheidung mit Iris bedrücken und er deshalb recht dünnhäutig ist.
