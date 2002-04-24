Die Rettungsflieger
Folge 4: Zum Dessert
Als Wollcke zum Dienst kommt, sitzt eine wildfremde Person auf dem Pilotensitz im Hubschrauber. Alex ist außer sich. Erst nach und nach kann sich Dr. Sabine Petersen als neue Notärztin vorstellen. Zwischen Wollcke und Alex gibt es Spannungen, Wollcke findet Sabine nett, und Alex erwartet von der Neuen eine Entschuldigung für die unerlaubte Inspektion "seines" Hubschraubers. Thomas kennt Sabine schon aus Ulm und freut sich, sie hier zu sehen. Er versucht, zwischen Alex und Sabine zu vermitteln. Beim ersten Rettungseinsatz kann Sabine gleich ihre Professionalität und dia- gnostischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, da sie beim Kochlehrling Hannes sofort auf Salmonellenvergiftung tippt. Alex muss langsam ihre ärztliche Leistung anerkennen, hält jedoch weiterhin Wollckes Bewunderung und schwärmerische Verliebtheit für völlig übertrieben. Beim zweiten Einsatz geht es um ein Kind, das eine unbeobachtete Situation ausnutzt und auf die Straße läuft ?
