Die Rettungsflieger
Folge 10: Der Geburtstag
Sabine, Wollcke und Thomas empfangen das Geburtstagskind. Alex ist gerührt über das Ständchen und die Geschenke. Am Abend wird es ein Geburtstagsessen im Rettungszentrum geben. Doch bis dahin gibt es noch einiges zu tun: Die Küchenhilfe des benachbarten Imbiss' findet Rentnerin Alice Hartmann nach Luft ringend in ihrem Sessel. Sabine diagnostiziert Angina Pectoris. Bevor Frau Hartmann sich ins Krankenhaus fliegen lässt, bittet sie Sabine und Thomas, ihre Brille zu suchen. Kaum haben die beiden ihr den Rücken zugedreht, versteckt sie den Hund in ihrer Tasche. Erst im Krankenhaus entdeckt Sabine den Hund und verspricht Frau Hartmann, auf ihn aufzupassen. Im Rettungszentrum wird Homann beauftragt, sich um Jule zu kümmern. Natürlich bückst Jule aus und sorgt im Rettungszentrum für Unruhe.
