Die Schatzsucher von Oak Island

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 7vom 14.12.2025
Folge 7: Jahrzehntelange Suche

40 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Rick Lagina trifft sich mit Scott Barlow, Doug Crowell und Steve Guptill im Forschungszentrum. Er ist gespannt darauf, mögliche Standorte für ein groß angelegtes Projekt zu finden, nachdem kürzlich Hinweise auf einen Tunnel 30 Meter unter der Erde entdeckt wurden.

