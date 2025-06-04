Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under
Folge vom 04.06.2025: Jäger oder Gejagte?
45 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12
Salzwasserkrokodile zählen neben giftigen Spinnen, Schlangen und Haien zu den gefährlichsten Tieren Australiens. Im tropischen Norden des Landes leben geschätzt 100 000 Exemplare. Und Julia Baker erlernt auf einer Reptilienfarm den Umgang mit den Kolossen. Doch als sie in Pormpuraaw unter die „Crocodile Hunters“ geht, wird sie in einem unachtsamen Moment von der Jägerin zur Gejagten. Mit wilden Bullen ist ebenfalls nicht gut Kirschen essen, denn die Vierbeiner haben spitze Hörner. Doch Julia schreckt in Down Under auch vor dieser Herausforderung nicht zurück.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.