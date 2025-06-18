Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under
Folge vom 18.06.2025: Überlebenskampf
45 Min.Folge vom 18.06.2025Ab 12
Mit über 15 Jahren Berufserfahrung kann Julia Baker Gefahren gut einschätzen, doch es bleibt immer ein Restrisiko. Und eine Östliche Braunschlange mit bloßen Händen einzufangen, will gelernt sein. Das ist keinesfalls zur Nachahmung empfohlen, denn das Giftsekret der Kriechtiere ist extrem wirksam. Das nächste Exemplar hat sich in einem Kühlraum verkrochen. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ertragen die Reptilien nur für sehr kurze Zeit, doch Julia holt das Jungtier zurück ins Leben. Jetzt braucht der angeschlagene Patient dringend etwas zu fressen.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
