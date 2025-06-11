Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under
Folge vom 11.06.2025: In der Todeszone
45 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12
Im Bundesstaat Queensland leben mehr als 6000 Rinder in freier Wildbahn. Damit die Herde nicht unkontrolliert wächst, fangen die Farmer dort regelmäßig erwachsene Tiere ein. Und Julia Baker ist beim „Bull Catching“ ganz vorne mit dabei. Mit Cowboy-Romantik hat der Job jedoch wenig zu tun. Die Schlangenfängerin erwartet stattdessen harte Knochenarbeit. Und die Jagd im gepanzerten Jeep ist gefährlich. Denn die bis zu 800 Kilo schweren Bullen leisten heftigen Widerstand und attackieren die Fahrzeuge. Zum Glück hat Julia einen erfahrenen Lehrmeister an ihrer Seite.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.