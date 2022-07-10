Kleingarten-Kontrolle vom Sheriff Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Kleingarten-Kontrolle vom Sheriff
89 Min.Folge vom 10.07.2022Ab 6
Dreißigtausend Eier in einer kleinen Lübecker Parzelle! Das geht nur in einer ganz besonderen Welt, im wohl Deutschesten aller Mikrokosmen. Doch auch in Bochum kämpfen die Gärtner mit einem echten Mammutprojekt - davon kann sie weder der plötzliche Wintereinbruch noch ein Fischskelett abhalten. In Leipzig dagegen läuft alles nach Plan - denn in dieser Kleingartenanlage sorgt Sheriff Baumann für Recht und Ordnung.
