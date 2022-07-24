Gesetzlose im Kleingarten! Sheriff Baumann ermitteltJetzt kostenlos streamen
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen
Folge 3: Gesetzlose im Kleingarten! Sheriff Baumann ermittelt
87 Min.Folge vom 24.07.2022Ab 6
Kriminelle Machenschaften im Ordnungsparadies! Sheriff Baumann wittert im Leipziger Kleingartenverein dreisten Wasserklau und verfolgt mit seinem Trupp eine heiße Spur. Auch in anderen Parzellen wird hart durchgegriffen. In Berlin haben die Grünschnäbel erst kein Glück mit der Entsorgung des alten Sofas und dann kommt beim Einreißen der Laubenwand auch noch Pech dazu - oder zwei linke Hände. Und in Duisburg müssen Mikes Gartenzwerge zum Schönheits-Doc.
