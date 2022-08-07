Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen

Sheriff und Finanzchefin auf Garten-Inspektion

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 07.08.2022
Sheriff und Finanzchefin auf Garten-Inspektion

Folge 4: Sheriff und Finanzchefin auf Garten-Inspektion

89 Min.Folge vom 07.08.2022Ab 6

Sheriff Andreas stößt in Dessau mit seinem A-Team Peter und Peter auf den erfolgreichen Baumschlag an. Möhrchen Patrick hat in Pößneck seine Weltrekord-Kartoffeln mit Elefanten-Dung und Modern Talking-Hits versorgt und bei Päuschen-Martin und Oder-watt-Jesus ist mit der neuen Loungeecke der Garten endlich sommerfit. Die einzigen Party-Gäste: die Goldfischneuzugänge Ulli und Lisa.

