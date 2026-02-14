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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Eine Küche zum Verlieben

sixxStaffel 5Folge 12vom 14.02.2026
Eine Küche zum Verlieben

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 12: Eine Küche zum Verlieben

20 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 6

Nach einem vielversprechenden Anruf machen sich Tarek und Christina auf den Weg zu einem restaurierungsbedürftigen Haus in Torrance, Kalifornien. Sie sehen viel Potential, doch die Risse im Fundament sind leider nicht zu übersehen ...

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