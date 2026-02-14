Eine Küche zum VerliebenJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 12: Eine Küche zum Verlieben
20 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 6
Nach einem vielversprechenden Anruf machen sich Tarek und Christina auf den Weg zu einem restaurierungsbedürftigen Haus in Torrance, Kalifornien. Sie sehen viel Potential, doch die Risse im Fundament sind leider nicht zu übersehen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
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