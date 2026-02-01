Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das Horrorhaus

sixxStaffel 5Folge 13vom 14.02.2026
Das Horrorhaus

Das HorrorhausJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 13: Das Horrorhaus

21 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 6

Tarek und Christina restaurieren heute ein Haus in Garden Cove, Kalifornien. Die Arbeit gestaltet sich jedoch schwierig, denn das Haus liegt nicht nur an einer vielbefahrenen Straße, es gleicht auch noch einer Müllhalde. Können die beiden Profis das versteckte Potential der Immobilie herauskehren?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Makler - Top oder Flop?
sixx
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Alle 3 Staffeln und Folgen