Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Das Puppenhaus

sixxStaffel 5Folge 14vom 14.02.2026
Das Puppenhaus

Das PuppenhausJetzt kostenlos streamen

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 14: Das Puppenhaus

21 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 6

Tarek und Christina haben es heute mit einem Haus zu tun, dessen Raumaufteilung ein reines Chaos ist. Die Besitzer der Immobilie wollen sie schnellstmöglich verkaufen, so dass die beiden Profis sich im Nu an die Restaurierungsarbeiten machen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Super-Makler - Top oder Flop?
sixx
Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Super-Makler - Top oder Flop?

Alle 3 Staffeln und Folgen