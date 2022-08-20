Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Supermaklerin von New Orleans

Anne und Kicker

HGTVFolge vom 20.08.2022
Anne und Kicker

Anne und KickerJetzt kostenlos streamen

Die Supermaklerin von New Orleans

Folge vom 20.08.2022: Anne und Kicker

22 Min.Folge vom 20.08.2022

Auf der Suche nach mehr Platz: Einer Familie mit Hund ist ihr Haus in Uptown New Orleans zu klein geworden. Ihr Wunsch ist ein außergewöhnliches Haus in Toplage mit mindestens fünf Zimmern und drei Bädern, das in der Nähe ihrer Familie, Freunde und der Schule liegt. Mit einem Budget von 800.000 Dollar macht sich Supermaklerin Brittany Picolo-Ramos auf die Suche nach dem Traumhaus. Nebenbei haben Brittany und ihr Team den Auftrag erhalten, ein Haus aufzuhübschen, das sich nicht verkauft. Brittany plant, es mit nur 1.500 Dollar in ein modernes Familienzuhause zu verwandeln.

Alle verfügbaren Folgen