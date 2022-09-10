Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 10.09.2022: Robin und Donald
23 Min.Folge vom 10.09.2022
Brittany Picolo-Ramos hilft ihrer Freundin Robin und ihrem Mann Donald. Sie suchen eine stilvolle Immobilie fürs Alter außerhalb der Stadt. Um die erhoffte Grundstücksgröße mit Pool und eigener Werkstatt zu bekommen, möchte das Paar an die Nordküste. Sie hoffen auf eine rustikale Ästhetik mit einer tollen Küche und viel Platz im Innen- und Außenbereich, um Freunde und Familie einzuladen. Außerdem versuchen Brittany und ihr Team herauszufinden, warum sich eine Immobilie in Metairie nicht verkauft. Sie planen, das Haus mit minimalistischen Möbeln und farbenfrohen Kunstwerken umzugestalten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.