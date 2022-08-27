Die Supermaklerin von New Orleans
Folge vom 27.08.2022: Kristabelle und Analita
23 Min.Folge vom 27.08.2022
Die alleinerziehende Kristabelle, die zum ersten Mal ein Haus kauft, ist auf der Suche nach einer Immobilie für sich und ihre Tochter in Uptown von New Orleans. Als Verstärkung hat sie ihre beste Freundin dabei. Sie wünscht sich entweder einen Neubau oder ein kürzlich renoviertes Haus, wovon sie einen Teil vermieten kann. Brittany und ihr Team setzen alle Hebel in Bewegung, um trotz kleinem Budget das Haus ihrer Träume zu finden. Nebenbei setzt sie ein wunderschön renoviertes Haus in Szene und verwendet dafür nur ausgewählte Gegenstände, um nicht von all den individuellen Details abzulenken, die das Haus zu bieten hat.
