Staffel 1Folge 9vom 09.05.2026
Kampf um BrendaJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans: Undercover
Folge 9: Kampf um Brenda
21 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 6
Chloe fühlt sich von Max und Phoebe eingeengt und bittet sie, sich neue Freunde zu suchen. Ohne es zu wissen, freunden sich die beiden jedoch mit derselben Person an. Chloe genießt die Zeit allein, bis plötzlich ein Pelikan im Wohnzimmer auftaucht.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Thundermans: Undercover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon