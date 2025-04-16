Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 1Folge 8vom 16.04.2025
Der Elternabend

Folge 8: Der Elternabend

22 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 6

Phoebe, Chloe und Max gehen in einer neuen Stadt undercover. Als Max und Phoebe einen Elternabend besuchen müssen, erlauben sie Chloe, Freunde nach Hause einzuladen. Jinx ist unterdessen davon überzeugt, ausspioniert zu werden.

Nickelodeon

