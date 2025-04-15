Staffel 1Folge 7vom 15.04.2025
Die Thundermans: Undercover
Folge 7: Herumgeisternde Katzen
22 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 6
Weil eine neue, extrem schnelle Schurkin für Chaos sorgt, muss Billy eingreifen. Doch dabei löst er eine schwere Lawine aus. Weil er ein schlechtes Gewissen hat, entscheidet sich Billy dafür, seine Superhelden-Karriere zu beenden.
Die Thundermans: Undercover
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
6
© Nickelodeon