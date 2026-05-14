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Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Nachwuchs auf einer Alpakafarm

SAT.1 GOLDFolge vom 14.05.2026
Nachwuchs auf einer Alpakafarm

Nachwuchs auf einer AlpakafarmJetzt kostenlos streamen

Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Folge vom 14.05.2026: Nachwuchs auf einer Alpakafarm

45 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 6

Süßer Fell-Alarm im Bergischen Land: Dr. Herbert Dreesen fährt zum Außeneinsatz auf eine Alpakafarm und schaut sich den Nachwuchs an. Tierärztin Stephanie Petersen kämpft bei Bichon Frisé Dame Beauty gegen den bösen Zahnstein. Wie laufen die letzten Op-Vorbereitungen? Und für Langhaar-Chihuahua und Spaniel-Mix Bärchen geht es bei Tierarzt Sebastian Goßmann-Jonigkeit im TierMobil um eine wichtige Impfung. Ist der Chihuahua impffähig?

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