Nachwuchs bei den goldenen LöwenäffchenJetzt kostenlos streamen
Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz
Folge vom 21.05.2026: Nachwuchs bei den goldenen Löwenäffchen
46 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 6
Sensation im Loro Parque auf Teneriffa: Die hochbedrohten goldenen Löwenäffchen haben wichtigen Nachwuchs bekommen. Professor Dr. Lierz nimmt sich den flinken Tieren an. Im bergischen Land untersucht Dr. Herbert Dreesen Kater Dobby, der fünf Tage lang verschwunden war. Geht es dem Tier gut? Und Tierärztin Ilka Brummenbaum wird herausgefordert: Sie bekommt es bei einem Außeneinsatz mit drei frechen Eseln zu tun.
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Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1