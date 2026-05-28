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Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Jagd auf Schneeeule Charlotte

SAT.1 GOLDFolge vom 28.05.2026
Jagd auf Schneeeule Charlotte

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Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz

Folge vom 28.05.2026: Jagd auf Schneeeule Charlotte

45 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6

Im Tierpark Kleve kümmert sich Tierarzt Martin Polotzek um ein zuletzt lebensgefährdetes Seidenäffchen. Kann er Besserungen feststellen? Auf Sylt muss Tierärztin Stephanie Petersen vor Sprechstundenbeginn noch ihrem humpelnden Hahn helfen, der ein großes Geschwür am Fuß hat. Und bei Dr. Herbert Dreesen im bergischen Land ist eine Familie mit Katze Luna zu Gast. Verläuft die Impfung reibungslos?

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