Die Unfallermittler - Auf Spurensuche
Folge vom 11.05.2026: Nächtlicher Crash
44 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Wenn ein Auto plötzlich auf dem Dach im Straßengraben liegt, ein scheinbar harmloser Parkrempler zum Kriminalfall wird oder ein nächtlicher Crash in einem Wohngebiet das Leben von Jugendlichen für immer verändert, beginnt die Arbeit der Unfallermittler. Die Experten berechnen Flugbahnen und analysieren Lackproben in einem Speziallabor. Dabei kämpfen die Teams in dieser Folge mit tückischen Sichtverhältnissen, manipulierter Technik und unvorhersehbaren Ereignissen. Bringen die erfahrenen Profis in Hannover, Berlin und Wesel die Wahrheit ans Licht?
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Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.