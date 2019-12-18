Die Weihnachtsbäckerei
Folge vom 18.12.2019: Modern Santa
42 Min.Folge vom 18.12.2019
Fünf der besten Weihnachtsbäcker Amerikas wollen in dieser Folge ihr Können beweisen, die Jury mit stylischen Kreationen bezaubern und den richtigen Rahmen für die Feiertage schaffen. Dafür müssen sie zwei schwierige Aufgaben bewältigen. Los geht es mit einer Verzierungsaufgabe, bei der Santa Claus inklusive Schlitten eine Rundumerneuerung bekommt, da er schon viel zu lange im gleichen Outfit unterwegs ist. Der rote Anzug fliegt deshalb raus, und die Rentiere sind Geschichte. Doch wie immer kommt es darauf an, dass die Plätzchen nicht nur toll aussehen, sondern auch köstlich schmecken.
