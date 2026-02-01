Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die WWE-Schatzjäger

"Stone Cold" Steve Austin

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 1vom 19.02.2026
"Stone Cold" Steve Austin

Folge 1: "Stone Cold" Steve Austin

39 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Booker T, Mick Foley und Lita machen sich auf die Suche nach verloren geglaubten Erinnerungsstücken der WWE Geschichte. Das Trio befindet sich auf den Spuren von "Stone Cold" Steve Austin. Mick durchsucht Steves ehemalige Ranch nach Erinnerungsstücken, während Lita Hinweisen nachgeht, die sie zur berüchtigten mit Zement gefüllten Corvette führen sollen.

