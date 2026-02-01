Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die WWE-Schatzjäger

"Macho Man" Randy Savage

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 3vom 20.02.2026
"Macho Man" Randy Savage

Die WWE-Schatzjäger

Folge 3: "Macho Man" Randy Savage

41 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Auf den Spuren von WWE Legende "Macho Man" Randy Savage, versuchen Diamond Dallas Page und Molly Holly einige seiner berühmten Habseligkeiten aufzuspüren. Auf der Wunschliste: Die Krone und das Szepter des Macho Königs, sowie seine "Mega Powers" Robe und sein Monstertruck. Außerdem hilft Lanny Poffo dabei, frühes Material seines Bruders zu sichten und auf Echtheit zu prüfen.

