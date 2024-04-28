Das Beste kommt zuerst?Jetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 1: Das Beste kommt zuerst?
64 Min.Folge vom 28.04.2024
In der ersten Episode präsentiert Max ein Menü inspiriert von seiner Liebe zu Italien. Als erster Koch steht er unter großem Druck, beeindruckt aber mit einer modernen Interpretation klassischer italienischer Gerichte. Von einer raffinierten Vorspeise bis zu einem üppigen Hauptgang und einem köstlichen Dessert zielt Max darauf ab, sowohl den Gaumen als auch die Punkte seiner Mitstreiter zu gewinnen. Wird sein kulinarischer Einsatz den Ton für die kommenden Folgen setzen?
DINNER DUELL
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG