Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DINNER DUELL

Das Beste kommt zuerst?

JoynStaffel 1Folge 1vom 28.04.2024
Das Beste kommt zuerst?

Das Beste kommt zuerst?Jetzt kostenlos streamen

DINNER DUELL

Folge 1: Das Beste kommt zuerst?

64 Min.Folge vom 28.04.2024

In der ersten Episode präsentiert Max ein Menü inspiriert von seiner Liebe zu Italien. Als erster Koch steht er unter großem Druck, beeindruckt aber mit einer modernen Interpretation klassischer italienischer Gerichte. Von einer raffinierten Vorspeise bis zu einem üppigen Hauptgang und einem köstlichen Dessert zielt Max darauf ab, sowohl den Gaumen als auch die Punkte seiner Mitstreiter zu gewinnen. Wird sein kulinarischer Einsatz den Ton für die kommenden Folgen setzen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DINNER DUELL
Joyn
DINNER DUELL

DINNER DUELL

Alle 4 Staffeln und Folgen