Das große Dinner Duell Finale!Jetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 4: Das große Dinner Duell Finale!
77 Min.Folge vom 12.05.2024
In der letzten Episode legt Bernd Zehner alles daran, ein unvergessliches Finale zu schaffen. Er wählt die exklusivsten Zutaten und kreiert ein luxuriöses Menü, das in den bisherigen Dinners unerreicht ist. Seine aufwendige Herangehensweise verblüfft seine Mitstreiter, die solch exquisite Zutaten noch nicht verkostet haben. Kann Bernd mit diesem strategischen Einsatz die Staffel für sich entscheiden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
DINNER DUELL
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG