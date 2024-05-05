Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DINNER DUELL

Dinner Duell auf Sterneniveau

JoynStaffel 1Folge 3vom 05.05.2024
Dinner Duell auf Sterneniveau

Dinner Duell auf SterneniveauJetzt kostenlos streamen

DINNER DUELL

Folge 3: Dinner Duell auf Sterneniveau

78 Min.Folge vom 05.05.2024

In Episode drei stellt sich Sturmwaffel einer großen Herausforderung: Er kocht Gerichte auf Sterne-Niveau, obwohl er nur als Hobbykoch Erfahrungen hat. Nach Absprache mit drei Sterneköchen kreiert er für jeden Gast ein exquisites Gericht. Noch nie zuvor hat Sturmwaffel auf so hohem Niveau gekocht – die Spannung ist enorm. Ein geheimer Überraschungsgast bringt zusätzliche Aufregung in die Episode. Diese Folge verspricht ein Highlight voller kulinarischer Wagnisse zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DINNER DUELL
Joyn
DINNER DUELL

DINNER DUELL

Alle 4 Staffeln und Folgen