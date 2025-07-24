Von Fine Dining bis Wohlfühlküche bei MAXJetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 2: Von Fine Dining bis Wohlfühlküche bei MAX
42 Min.Ab 6
Max lädt zur kulinarischen Tour durch Köln: Von Fine Dining bis Soul Food. In drei sehr unterschiedlichen, aber allesamt hochkarätigen Restaurants mitten im Herzen der Stadt sucht er seinen Favoriten. Zwischen modernen Klassikern, bekannten Gesichtern und vertrauter Atmosphäre wird geschmeckt, verglichen und entschieden: Wer darf für ihn ins Rennen?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG