Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DINNER DUELL

CrispyRob von Aachen bis Mannheim

JoynStaffel 4Folge 3
CrispyRob von Aachen bis Mannheim

CrispyRob von Aachen bis MannheimJetzt kostenlos streamen

DINNER DUELL

Folge 3: CrispyRob von Aachen bis Mannheim

32 Min.Ab 6

CrispyRob geht auf Genussreise von Aachen bis Mannheim und taucht in drei völlig unterschiedliche kulinarische Welten ein. Von leicht und modern über authentisch bis hin zu kreativ und verspielt - jede Location hat ihren eigenen Stil. Jetzt heißt es: Auswählen, wem er im Battle sein Vertrauen schenkt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

DINNER DUELL
Joyn
DINNER DUELL

DINNER DUELL

Alle 4 Staffeln und Folgen