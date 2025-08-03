DINNER DUELL
Folge 6: In Staffel 4 ist alles anders
20 Min.Ab 6
Was passiert, wenn die Vier auf einmal Restaurants ins Rennen schicken – und plötzlich zu sehen müssen, wie andere für ihren Siegkochen? Die erste BTS-Folge zeigt echte Reaktionen, spontane Entscheidungen und was hinter der Mini-Foodtour wirklich abgeht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
DINNER DUELL
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG