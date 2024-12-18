Zum Inhalt springenBarrierefrei
DittscheStaffel 1Folge 6vom 18.12.2024
Folge 6: Schumi und die Kamele

31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Michael Schumacher hat den Grandprix gewonnen und vom Scheich nur einen Papierkorb dafür bekommen. Eigentlich eine gute Idee, findet Dittsche. Zu Gast: Rainer Heinsohn.

