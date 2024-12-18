Tag der Freizeit / Zu Gast: Rudi CarrellJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 9: Tag der Freizeit / Zu Gast: Rudi Carrell
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche ist geknickt: Die Nationalelf und der HSV verweigern ihre Arbeit. Zu Gast ist Rudi Carrell. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 02. Mai 2004.
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004