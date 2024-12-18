Vermisstes Schaf gefunden / Zu Gast: Marius Müller WesternhagenJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 8: Vermisstes Schaf gefunden / Zu Gast: Marius Müller Westernhagen
29 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche ist ganz aufgeregt: In Neuseeland wurde ein vermisstes Schaf nach vier Jahren auf einem Berg wiederentdeckt. Zu Gast ist Marius Müller Westernhagen. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 25. April 2004.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004